Constellation Software Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Constellation Software -Canada liegt bei 0,16 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Software einen geringeren Ertrag von 21,75 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Constellation Software -Canada in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Diskussionen über das Unternehmen weisen keine wesentliche Abweichung von der Norm auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Constellation Software -Canada eine Rendite von 58,26 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,2 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt die Rendite von Constellation Software -Canada mit 64,46 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Constellation Software -Canada mit 3710,83 CAD derzeit um +6,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +24,93 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.