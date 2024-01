FinecoBank Sp Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Finecobank Banca Fineco Spa hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 12,65 EUR erreicht, während der Kurs der Aktie selbst bei 13,64 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +7,83 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 12,43 EUR, was einer Distanz von +9,73 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Finecobank Banca Fineco Spa derzeit einen Wert von 29 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" liegt das KGV im Durchschnitt bei 0. Somit ergibt sich eine neutrale Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist Finecobank Banca Fineco Spa eine Rendite von 41,81 Prozent auf, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 0 Prozent, was bedeutet, dass Finecobank Banca Fineco Spa auch hier deutlich überdurchschnittlich abschneidet und somit eine sehr gute Entwicklung aufweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Finecobank Banca Fineco Spa mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, die fundamentale Bewertung, die Branchenvergleiche und die Dividendenrendite, dass Finecobank Banca Fineco Spa solide Kennzahlen aufweist und von der Redaktion insgesamt mit einer positiven Gesamtbewertung von "Gut" eingestuft wird.