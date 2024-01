FinecoBank Sp Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Finecobank Banca Fineco Spa hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 13,585 EUR erreicht, was einem Anstieg von +10,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +7,39 Prozent, wodurch auch hier eine positive Bewertung von "Gut" resultiert. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden können Investoren, die derzeit in die Aktie der Finecobank Banca Fineco Spa investieren, eine Dividendenrendite von 3,19 % erzielen, was einem Mehrertrag von 3,19 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken entspricht. Aufgrund dieser höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 29,25, was auf den ersten Blick als relativ preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche Handelsbanken ist der genaue Abstand derzeit 0 Prozent, da der durchschnittliche KGV bei 0 liegt. Daher wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Finecobank Banca Fineco Spa eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, wodurch sie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.