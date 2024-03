FinecoBank Sp Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument in der technischen Analyse von Aktienkursen. Er misst das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI der Finecobank Banca Fineco Spa einen Wert von 22,73, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Finecobank Banca Fineco Spa veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Diese Faktoren führen insgesamt zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Finecobank Banca Fineco Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,65 EUR. Der letzte Schlusskurs von 13,73 EUR weicht somit um +8,54 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (13,28 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,39 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation ergab in den letzten Wochen kaum Veränderungen im Sentiment für die Finecobank Banca Fineco Spa-Aktie. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als neutral bewertet. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.