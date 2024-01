Fine Sinter Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet ist eine wichtige Methode, um eine Aktie zu bewerten. Dabei wird die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Analyse von Fine Sinter zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Fine Sinter derzeit bei 1195,85 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1078 JPY, was einem Abstand von -9,85 Prozent entspricht und zu einer Einstufung "Schlecht" führt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1221,16 JPY, was einer Differenz von -11,72 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Fine Sinter liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Fine Sinter.

In den sozialen Medien wurde Fine Sinter in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Fine Sinter.