Fine Sinter Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Für die Fine Sinter-Aktie beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 39,33 Punkte, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,23, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über die Fine Sinter-Aktie in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergaben eine neutrale Bewertung. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie auf Basis des Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine schlechte Bewertung, während der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Fine Sinter-Aktie aufgrund dieser verschiedenen Analysen neutral eingestuft.

