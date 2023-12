Findex Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Findex wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Findex liegt bei 57,14, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die Findex-Aktie bei 723,34 JPY liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit 918,76 JPY eine positive Abweichung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde Findex in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für Findex basierend auf der Diskussionsintensität, dem RSI und der Anleger-Stimmung.