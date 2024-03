Findex Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Findex-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 826,87 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1189 JPY, was einem Unterschied von +43,8 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1067,74 JPY liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Findex-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Findex-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Findex.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet der Findex-Aktie einen RSI7-Wert von 70,19 zu, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 36,52 bedingt eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem negative Meinungen und Diskussionen in den sozialen Medien. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der verschiedenen Faktoren eine eher negative Bewertung für die Findex-Aktie.