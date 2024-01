Findev, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Findev Aktie wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen Indikatoren. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 7, was eine positive Differenz von +0,99 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält Findev von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Findev liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 43,59 und bestätigt die Gesamteinschätzung als "Neutral" auf diesem Niveau.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien zeigt die Findev Aktie eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Daher wird die langfristige Stimmungslage auch hier als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, wobei an einem Tag keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden und an zwei Tagen größtenteils neutrale Einstellungen vorherrschten. Negativere Themen wurden ebenfalls verstärkt diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt wird die Findev Aktie aufgrund dieser verschiedenen Faktoren als "Neutral" bewertet.