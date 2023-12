Findev Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Findev-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 7,5 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche, die einen Wert von 6,7 hat, ergibt sich eine Differenz von +0,8 Prozent zur Findev-Aktie. Aufgrund dieser Ergebnisse hat die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Findev-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,42 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,44 CAD liegt, was einer Abweichung von +4,76 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,36 CAD, was einer Abweichung von +22,22 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral" lautet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Findev als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 30,77, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25-Wert beträgt 33,33, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.