Findev Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Findev. Mit einem Wert von 4,19 ist das Unternehmen deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", was einer Unterbewertung entspricht. Das Branchen-KGV liegt bei 81,46, was einen Abstand von 95 Prozent zum KGV von Findev bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Findev aktuell bei 7. Dies ergibt eine positive Differenz von +0,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Daher erhält Findev von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Findev durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Findev zeigt eine Ausprägung von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.

