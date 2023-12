Finch Therapeutics Group Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Finch Therapeutics-Aktie wird derzeit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen, so die Analyse. Sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige gleitende Durchschnitt weisen auf ein schlechtes Rating hin. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,8 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,4 USD liegt, was einer Abweichung von -56,41 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen ähnlichen Trend, wobei der letzte Schlusskurs von 3,97 USD unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von -14,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

Was die Stimmung unter den Anlegern betrifft, so wurden vor allem positive Themen rund um Finch Therapeutics in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Finch Therapeutics festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Abschließend wurden auch der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der RSI auf 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 82,85 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 hingegen ergibt eine neutrale Einstufung.

Insgesamt erhält Finch Therapeutics daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf den verschiedenen analysierten Kriterien.