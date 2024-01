Fincantieri Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Fincantieri Spa zeigt der RSI derzeit einen Wert von 7,14, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Gesamteinstufung für den RSI ist somit "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Fincantieri Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,52 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,558 EUR, was einer positiven Abweichung von 7,31 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt (0,52 EUR) liegen über dem jeweiligen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Es wurde festgestellt, dass die Meinungen auf sozialen Plattformen neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen aufkamen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz-Faktors ergab, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild gab. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.