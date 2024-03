Fincantieri Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Fincantieri Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,51 EUR für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,616 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +20,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fincantieri Spa-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Fincantieri Spa in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Fincantieri Spa beträgt 12,54 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 19,5 ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Fincantieri Spa in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.