Fincantieri Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Fincantieri Spa-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 82 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 57,02, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fincantieri Spa.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Fincantieri Spa-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 0,524 EUR auf ähnlichem Niveau liegt wie der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,52 EUR). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs von 0,54 EUR ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Fincantieri Spa-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Fincantieri Spa festgestellt werden. Sowohl die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien als auch die Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, weshalb die Bewertung in diesem Bereich als "Neutral" ausfällt.

Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Fincantieri Spa in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet wurde. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Fincantieri Spa, wobei die Anleger-Stimmung "Gut" ist, während die RSI- und die charttechnische Bewertung zu einem "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Rating führen.