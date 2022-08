Finanzminister glaubt an Einigung auf Steuerreform

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zeigt sich optimistisch mit Blick auf eine Einigung zur Steuerreform innerhalb der Ampel-Regierung. Zur möglichen Abschaffung der sogenannten kalten Progression sagte Lindner am Samstag RTL/ntv: "Der steuerliche Inflationsausgleich, der Schutz vor einer Steuererhöhung: Das halte ich geradezu für ein Gebot der Fairness, das zu tun." Über den Widerstand der Grünen sagte Lindner: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass da dauerhaft jemand dagegen sein wird." An der Einhaltung der Schuldenbremse im kommenden Jahr will Lindner weiterhin festhalten: "Das ist verfassungsrechtlich geboten. Ich würde eine neuerliche Ausnahme von der Schuldenbremse für nicht vereinbar mit dem Grundgesetz halten."

Der FDP-Politiker fügte hinzu: "Der Staatshaushalt ist an Grenzen gekommen. Deshalb müssen wir jetzt sehr sorgfältig mit den Mitteln umgehen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur