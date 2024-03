Finanzen: InfoCamere führt den ID-LEI-Dienst in Deutschland ein

Berlin, 4. März 2024 (ots/PRNewswire) -Unternehmen und juristische Personen können den Legal Entity Identifier Code vom ersten italienischen Betreiber und Weltmarktführer und Gewinner des Gleif Award in der Best-Performing LEI Issuer – Large Cap-Kategorie 2023 erhalten.Zuverlässigkeit, Flexibilität und Schnelligkeit, um sicher zwischen Finanzinstrumenten zu wechseln. InfoCamere – ein Unternehmen der italienischen Handelskammern für digitale Innovation und führend bei der Verlässlichkeit von Registrierungs- und Informationsdiensten für Unternehmen – hat seine Tätigkeit in Europa auf die Vergabe und Verwaltung von LEI-Legal Entity Identifier Codes (obligatorisch für juristische Personen, die Transaktionen mit Finanzinstrumenten durchführen) über das ID-LEI (https://id-lei.com/de)-Portal ausgeweitet, das seit kurzem auch in Deutschland verfügbar ist.InfoCamere verwaltet mehr als 166.000 LEI Codes und gehört zu den fünf führenden lokalen Betriebseinheiten weltweit. Ihr weithin anerkanntes Maß an Zuverlässigkeit und Exzellenz wurde kürzlich von der Global Legal Entity Identifier Foundation, die das globale LEI-System weltweit koordiniert, als „Best-Performing LEI Issuer in der Large-Cap-Kategorie (mehr als 100.000 LEIs unter Verwaltung)" ausgezeichnet.Der ID-LEI-Dienst von InfoCamere wurde entwickelt, um das Verfahren zur Ausstellung eines LEI-Codes zu vereinfachen. Dank einer speziellen Online-Plattform (https://id-lei.com/de) können Unternehmen und juristische Personen ihren LEI-Code schnell und einfach beantragen. Ein mehrsprachiger Kundendienst (Telefon, Live-Chat oder E-Mail (https://id-lei.com/de#help)), der von erfahrenen Mitarbeitern geleitet wird, ist ebenfalls verfügbar.Der LEI-Code hat eine Laufzeit von einem Jahr ab seiner Vergabe. Um sie zu verlängern, müssen die damit verbundenen Daten jedes Jahr bestätigt oder aktualisiert werden. Wenn der Nutzer die Anweisungen des ID-LEI-Dienstes befolgt, kann er den Verlängerungsantrag (https://id-lei.com/de/lei-code-erneuern) in nur wenigen Schritten starten und ausfüllen. Auch ein Dreijahresplan mit schneller und vereinfachter jährlicher Verlängerung für den Nutzer ist verfügbar.Ein weiterer Vorteil, den der ID-LEI-Dienst auch im Ausland anbietet, ist die Möglichkeit, das LEI-Code-Zertifikat (https://id-lei.com/de#advantages) zu erhalten, das im Falle des Drei-Jahres-Abonnements kostenlos ist. Ein von InfoCamere ausgestelltes digitales Dokument, weist in Echtzeit den Besitz des LEI-Codes nach.Die Schnelligkeit der Anfrage, die Einfachheit des Verfahrens, die auf mehreren Kanälen verfügbare Unterstützung und die Vertrauenswürdigkeit eines Betreibers wie der Handelskammer, der seit vierzig Jahren auf dem italienischen Markt für IKT-Dienstleistungen tätig ist, gehören zu den Vorteilen des ID-LEI-Dienstes von InfoCamere und liefern weitere Gründen, sich für ihn zu entscheiden.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2351339/Infocamere.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2351340/Infocamere_Logo.jpgKontakte:Weitere Informationen: id-lei.com/deE-Mail: info@id-lei.comTelefon: 0080081117777View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/finanzen-infocamere-fuhrt-den-id-lei-dienst-in-deutschland-ein-302076946.htmlOriginal-Content von: Infocamere, übermittelt durch news aktuell