Finanzberatung, die überzeugt / Kundenservice der DVAG erneut exzellent

Frankfurt (ots) -Die Servicequalität der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) ist und bleibt "exzellent". Das bestätigt die unabhängige Ratingagentur "ServiceRating Analyse und Beratung GmbH" und bewertet Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung bereits zum 11. Mal in Folge mit der bestmöglichen Gesamtnote. Die Deutsche Vermögensberatung arbeitet kontinuierlich daran, die Zukunftsfähigkeit zu stärken und mit innovativen Ansätzen wie dem Beratungstool "Vermögensplanung Digital" die Kundenorientierung noch weiter auszubauen. Damit stellt das Frankfurter Familienunternehmen seine hohen Standards und optimalen Rahmenbedingungen für den Kundenservice der über 18.500 selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberater immer wieder unter Beweis. "Vor allem die sehr hohen Werte im Bereich Kundenvertrauen und Kundentreue bei der Deutschen Vermögensberatung stechen in unseren Analysen immer wieder besonders hervor", so Dr. Franz Gresser, Geschäftsführer von ServiceRating Analyse und Beratung. "Die Kunden fühlen sich im Gespräch mit ihrem Vermögensberater gut abgeholt und schätzen die Beratung und das Finanzcoaching auf Augenhöhe."Das Siegel zur Auszeichnung der Servicequalität wird auf der Basis von Kundenbefragungen, eines Serviceaudits und einzelner Managerinterviews vergeben. In sämtlichen geprüften Teilaspekten überzeugt die DVAG mit hervorragenden Noten. Laut ServiceRating steht damit bei der DVAG eine ganzheitliche "exzellente" Serviceleistung weiterhin immer im Fokus, sowohl gegenüber den Kunden als auch gegenüber den Vermögensberatern.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Mehr Informationen gibt es auf www.dvag.de oder via Twitter @DVAG (https://twitter.com/DVAG)Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am MainLorena Steigertahl, Tel.: 069 2384-4039; E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.comFabienne Franz, Tel.: 069 2384-7182; E-Mail: Fabienne.Franz@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell