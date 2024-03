Financial Street Holding Co Ltd Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Financial Street Neutralings Co Ltd als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Financial Street Neutralings Co Ltd-Aktie beträgt 51,35, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 53 führt für diesen Zeitraum ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Financial Street Neutralings Co Ltd mittlerweile auf 4,18 CNH, während die Aktie selbst auf 3,34 CNH gefallen ist. Die Distanz zum GD200 beträgt -20,1 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3,42 CNH, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung für Financial Street Neutralings Co Ltd wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut" erlaubt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch die Auswertung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Financial Street Neutralings Co Ltd in den vergangenen Monaten wenig Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Financial Street Neutralings Co Ltd.