Financial Street Holding Co Ltd Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Financial Street Neutralings Co Ltd-Aktie hat aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Dies ergibt sich aus der Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 4,55 CNH zu dem aktuellen Kurs von 3,63 CNH, was einer Abweichung von -20,22 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einem aktuellen Kurs von 3,95 CNH eine Abweichung von -8,1 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass die Diskussionsintensität stark zunimmt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Zudem wurden 10 "Schlecht"-Signale identifiziert, was die "Schlecht"-Empfehlung für das Unternehmen verstärkt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Financial Street Neutralings Co Ltd-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings ist das Wertpapier auf 25-Tage-Basis überkauft und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt erhält die Financial Street Neutralings Co Ltd-Aktie gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.