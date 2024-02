Financial Street Holding Co Ltd Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour SA":

Die Aktie von Financial Street Neutralings Co Ltd hat in den letzten Monaten gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz im Netz gezeigt. Die Diskussionsintensität war dabei gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führte.

Die technische Analyse ergab ebenfalls eine negative Einschätzung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 4,32 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,62 CNH lag, was einem Unterschied von -16,2 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, wodurch die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen vor allem positivere Diskussionen über Financial Street Neutralings Co Ltd geführt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Allerdings zeigten tiefgehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führte.

Der Relative Strength Index ergab ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung mit einem Wert von 43,8 für den RSI7 und einem Wert von 48,79 für den RSI25. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators für die Aktie der Financial Street Neutralings Co Ltd.