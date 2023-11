Financial 15 SplitPref A Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu 15 Split ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Veränderung des Stimmungsbildes und die Anzahl der Diskussionsbeiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als neutral bewertet.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von +3,81 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist nur eine geringfügige Abweichung von +1,21 Prozent auf. Somit erhält die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 45,28. Somit wird auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating vergeben.

Insgesamt lässt die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Indikatoren und des Relative Strength Index den Schluss zu, dass die Gesamtbewertung für 15 Split neutral ausfällt.