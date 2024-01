Finance of America Companies Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Finance Of America Cos-Aktie hat in den letzten Tagen eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral" erhalten, da sie mit einem Kurs von 1,02 USD momentan +3,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Die Einstufung basiert auf der Distanz zum GD200, die sich auf -28,67 Prozent beläuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die vergangenen 200 Tage führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Finance Of America Cos-Aktie zeigt keinen überkauften oder überverkauften Zustand an, da der RSI für die letzten 7 Tage bei 43 liegt, und damit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 42,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ waren. In den letzten Tagen wurden ebenfalls vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Finance Of America Cos eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen von Analysten. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 1,4 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 37,25 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält die Finance Of America Cos-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.