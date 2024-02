Finalrunde beim BIM Champions-Wettbewerb von buildingSMART Deutschland startet

Dresden (ots) -Am 7. Mai 2024 ist es wieder so weit: Am Vorabend des 21. buildingSMART-Anwendertags in Erfurt kürt buildingSMART Deutschland bereits in vierter Auflage seine BIM Champions 2024. Im Kaisersaal Erfurt ehrt das Kompetenznetzwerk für die Digitalisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft in fünf Kategorien herausragende BIM-Projekte und -Arbeiten aus ganz Deutschland: Planung, Nachhaltigkeit, Bauausführung/Bauzulieferung, Technologie/Innovation/Lösungen sowie Arbeiten von Auszubildenen und Studierenden. Für die Finalrunde wählte die Jury aus knapp 30 Bewerbungen 14 Projekte aus. Eine Übersicht über die Finalisten erhalten Sie hier (https://www.buildingsmart.de/buildingsmart/aktuelles/finalisten-zum-bim-champions-wettbewerb-2024-stehen-fest).Mit Building Information Modeling (BIM) wird die Methodik zu Planung, Ausführung und Betrieb von Bauwerken mit einem partnerschaftlichen Ansatz auf Grundlage einer zentralen Bereitstellung von Informationen bezeichnet. Ein 3D-Bauwerksmodell ist hierbei zentraler Bestandteil und unterstützt die Arbeitsweise. Vor diesem Hintergrund entwickelt buildingSMART seit bald 30 Jahren herstellerneutrale Standards und Workflows, Open-BIM steht für den verlustfreien Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen und gibt den Projektbeteiligten die Möglichkeit, sich für eine geeignete Software ihrer Wahl zu entscheiden. Eine der wichtigsten Entwicklungen ist IFC, das Datenformat, dass die Zusammenarbeit in BIM-Projekten über Softwaregrenzen hinweg erlaubt und weltweit als ISO-Stand etabliert ist. Zuletzt wurde Anfang Januar 2024 IFC 4.3 als ISO-Standard anerkannt (https://www.buildingsmart.de/buildingsmart/aktuelles/ifc-43-ist-jetzt-iso-standard).Am 8. Mai 2024 findet dann im Congress Center der Messe in Erfurt der 21. buildingSMART-Anwendertag statt, zu dem bis zu 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der gesamten Wertschöpfungskette Bau erwartet werden. In rund 50 Einzelvorträgen geben Expertinnen und Experten der Bau- und Immobilienwirtschaft aktuelle Einblicke zu Open-BIM-Anwendungen und -lösungen. Weitere Informationen zum 21. buildingSMART-Anwendertag (https://www.buildingsmart.de/termine/21-buildingsmart-anwendertag) sowie die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie hier.Über buildingSMART DeutschlandSeit fast 30 Jahren ist buildingSMART Deutschland das Kompetenznetzwerk für die Digitalisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft und für Open-BIM. Über 750 Unternehmen, Forschungs- und Hochschuleinrichtungen, Behörden und Institutionen der öffentlichen Hand sowie Privatpersonen und Studierende und Auszubildende aus allen Bereichen der Bau- und Immobilienwirtschaft sind Mitglied bei buildingSMART Deutschland. Sie eint das Bestreben, Digitalisierung erfolgreich mitzugestalten. Dazu engagieren sich buildingSMART-Mitglieder ehrenamtlich an der Entwicklung von offenen und herstellerneutralen Standards für digitale Methoden und Lösungen und bringen über buildingSMART International diese Arbeiten auf die globale Ebene. Auf regionaler Ebene sind buildingSMART-Mitglieder in 14 Regionalgruppen aktiv und treiben über lokale und regionale Netzwerke den Wissens- und Erfahrungsaustausch in der Breite voran. So wirkt buildingSMART global, national und regional daran mit, effiziente und anwendergerechte Lösungen und Standards für eine erfolgreiche und nachhaltige Digitalisierung der Bau- und Immobilienwirtschaft in Deutschland zu entwickeln. www.buildingsmart.dePressekontakt:buildingSMART Deutschland e. V.Kommunikation - Christoph BergerMail: kommunikation@buildingsmart.deTelefon: 030 - 2363 667 212Original-Content von: buildingSMART, übermittelt durch news aktuell