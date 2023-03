Die Finalist:innen der SPA AWARDS 2023 stehen fest / Preisverleihung am 25. März in Kitzbühel/Tirol

Hamburg/Köln (ots) -Bereits zum 26. Mal werden am 25. März die SPA AWARDS (ehemals GALA SPA AWARDS) in Kitzbühel/Tirol verliehen. Sie zählen zu den begehrtesten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Im Rahmen des Wettbewerbs werden herausragende Produkte und Konzepte mit ganzheitlichem Spa-Gedanken prämiert.Während des Bewerbungszeitraums hatten Unternehmen die Möglichkeit, ihre innovativen Beauty-Produkte, Spa-Locations bzw. Luxus-Hotels und besonderen Treatments einzureichen. Die Jury bestand aus 11 unabhängigen Beauty-Expert:innen, darunter Medizinerin und Anti-Aging Expertin Dr. Susanne Schmiedeberg, Spezialist für Forschung, Entwicklung und Herstellung von Naturkosmetika und Naturarznei Dr. David Hauck, Dermatologin und Professorin für Kosmetikwissenschaften Prof. Dr. Martina Kerscher, Moderatorin Annika Lau, Influencerin Farina Opuku (Novalanalove) sowie die Beauty-Expertinnen von BRIGITTE und GALA.Die jeweils drei Finalist:innen der sieben Kategorien stehen nun fest.Zu den Finalisten der Kategorie PRESTIGE gehören:- Lancôme: Rénergie H.C.F. Triple Serum- La Prairie: Pure Gold Radiance Nocturnal Balm- Sensai: Comforting Barrier MaskIn der Kategorie LIFESTYLE sind folgende Produkte unter den Finalisten:- Ole Henriksen: Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer- Pixi: Dream-yEye- Spilanthox Therapy: Intense Mandelic Acid FacialIn der Kategorie ORGANIC haben es diese Produkte in die Finalrunde geschafft:- Alverde: Intensivmaske Bio-Lavendel- Annemarie Börlind: Rose Nature - Supreme Glow Cream-Gel- Team Dr. Joseph: Rejuvenating Body ButterIn der Kategorie SELFCARE sind die Finalisten:- Clarins: Baume-Huile Hydratant Tonic- Foondiert: Balance Support Complex- Rituals: The Ritual of Jing Sleep Aroma DiffuserZu den Finalisten in der Kategorie HAIRCARE gehören:- Aveda: Botanical Repair Strengthening Overnight Serum- Marlies Möller: Lamellar Repair Essence- Redken: Acidic Bonding Concentrate Intensive TreatmentDie Chance auf den Gewinn in der Kategorie SPA CONCEPTS haben:- Forestis, Bressanone/Italien- The Ritz Carlton Maledives, Malediven- Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer, Wangels/DeutschlandIn der Kategorie MEDICAL SPAS können gewinnen:- Lanserhof Sylt, Sylt/Deutschland- Palazzo Fiuggi, Fiuggi/Italien- Sha Wellness Clinic, Alicante/SpanienDie Preisträger werden am 25. März im Rahmen einer glamourösen Preisverleihung im Bio-und Wellnessresort Stanglwirt in Tirol geehrt. Ein weiterer Höhepunkt der SPA AWARDS ist die Bekanntgabe der Gewinner:innen in den Sonderkategorien BEAUTY IDOL und SPECIAL PRIZE.Die Ad Alliance verleiht die SPA AWARDS in enger Zusammenarbeit mit GALA und RTL; weitere Partner der Veranstaltung sind: Aqua di Parma, Dallmayr, Gelber Diamonds, Gruner + Jahr Deutschland GmbH, Kai Europe, La Biosthétique, Mint, Niche Beauty, Olymp, Pommery, Riani, Seidensticker, Triumph sowie Und Gretel.Die SPA AWARDS sind für alle Interessierten am 25.März im Livestream auf GALA.de zu sehen.Über die SPA AWARDSDie SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassige Pflegeprodukte, Konzepte und Locations, die dem ganzheitlichen Anspruch der SPA AWARDS gerecht werden. 