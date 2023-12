Fin Resources Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative Strength Index: Bei der technischen Analyse von Aktien wird das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet und im Relative Strength-Index aufgezeichnet. Derzeit wird für die Aktie Fin ein Wert von 50 festgestellt, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn diese relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 67 für die Aktie, was darauf hinweist, dass sie ebenfalls weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" resulieren.

Stimmung und Buzz: Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. In den vergangenen vier Wochen konnten bei Fin keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Fin daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils negativ. An einem Tag dominierten vor allem positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch verstärkte sich die Diskussion in den letzten Tagen vermehrt um negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fin. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fin-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 0,02 AUD. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,019 AUD) (Unterschied -5 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie auf dieser Basis als "Neutral" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 0,02 AUD, wodurch der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-5 Prozent), und somit erhält die Fin-Aktie auch hierfür ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Fin-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.