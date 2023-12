Fin Resources Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Fin-Aktie wird derzeit als neutral eingestuft, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 AUD, was 0 Prozent Abweichung vom letzten Schlusskurs bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Schlusskurs von 0,02 AUD eine geringe Abweichung von 0 Prozent auf. Somit erhält die Fin-Aktie eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment für Fin basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie diskutiert, an zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und auch aktuell zeigen sie vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fin wird auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 61,29 eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass Fin eine mittlere Aktivität im Netz aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Insgesamt ergibt sich für Fin somit eine neutrale Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzz.