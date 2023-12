FinVolution Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Analysten schätzen die Finvolution-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", während 0 sie als "Neutral" und 0 als "Schlecht" einstuften. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats gilt die Aktie als "Gut", da 1 Analyst den Titel als "Gut" und 0 als "Neutral" einstuften. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 4,77 USD liegt, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Finvolution-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,65 USD. Der letzte Schlusskurs (4,77 USD) weicht somit um +2,58 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 4,71 USD, und der letzte Schlusskurs weicht ebenfalls nur um +1,27 Prozent ab. Somit erhält die Finvolution-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Finvolution festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Finvolution liegt aktuell bei 34,62, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".