FinVolution Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Finvolution wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Finvolution in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Finvolution insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates zu Finvolution im letzten Monat, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Finvolution als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Finvolution-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,22 und ein Wert für den RSI25 von 45,27, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Finvolution-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,88 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 5 USD lag, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (4,89 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Finvolution-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.