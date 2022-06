FinLab Aktie seziert. „Aktien Spezialwerte“ stellte Fragen, bekam Antworten und bewertet.

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":



FinLab Aktie – sieht für den Aktien Spezialwerte Börsenbrief wie „das hässliche Entlein“ im Vergleich zur Heliad behandelt wird. Und es fragt sich warum bei dem einen Erfolgeheruasgestellt werden, bei dme anderen eher „en passant“ mitgeteilt werden. Obwohl das Management personenidentisch ist, scheint man unterschiedlich am Kapitalmarkt aufzutreten. Ob und welche Wirkungen das auf den Börsenkurs hat, dazu kommt man bei Aktien Spezialwerte – und zu der spannenden frage, wie die wichtige Beteiligung Raisin nach einer anstehenden Kapitalrunde bewertet werdne wird. Mit direkten Auswirkungen auf die FinLab.



Nachdem letzte Woche der Chefredakteur der Aktien Spezialwerte, Herr Dipl.-Kfm. Dipl.-Volksw. Raimund Klapdor, festgestellt hatte „Warum es derzeit keinen sicheren Hafen gibt.“, geht es heute in einem Gast-Beitrag des „Aktien Spezialwerte“-Börsenbriefs um die FinLab AG (ISIN: DE0001218063). Wie versprochen, veröffentlichen wir im regelmässigen Rhythmus Beiträge der „Aktien-Spezialwerte“. Um Ihnen die Gelegenheit zu bieten, die Herangehensweise, Strategie und Ausrichtung dieses Services kennenzulernen. Später werden wir den Service ausführlicher vorstellen, nur soviel vorab: Seit Anfang 2009 liegt die „mit ruhiger Hand ohne hektisches Hin-und-Her“ erzielte Gesamtperformance des Aktien-Spezialwerte-Börsenbriefs Ende 2021 bei +2.346%, woraus sich eine annualisierte Durchschnittsrendite von +27,9% pro Jahr und damit eine erhebliche Outperformance ergibt. Nun zum Gastbeitrag über die FinLab (BISHER: Allgeier ///Wacker Neuson /// Orbis SE /// 3U Holding/// Heliad /// AT&S/// KHD Humboldt Deutz):

FinLab: Was bringt die bevorstehende Raisin-Finanzierungsrunde?

Das personenidentische Management der FinLab und der Heliad hat in der vergangenen Woche auf den jeweiligen Hauptversammlungen berichtet. Wir haben bei beiden Unternehmen umfangreiche Fragenkataloge eingereicht, um ein möglichst detailliertes Bild der aktuellen Lage zu erhalten. Auffällig war für uns, dass seitens des Managements bei der Heliad eher die positiven, bei der FinLab eher die negativen Aspekte betont wurden. Das bestätigt unseren bisherigen Eindruck, dass die Heliad eher offensiv gegenüber Investoren beworben werden soll (so gibt es hier inzwischen zwei Research-Studien und es sind einige weitere Investor Relations Maßnahmen geplant), wogegen die FinLab nach dem Rückzug vom Börsensegment Scale in das Basic Board wohl eher im Hintergrund weiterentwickelt werden soll. Auch die Incentivierung des Managements scheint stärker an die Entwicklung bei der Heliad als an die bei der FinLab gekoppelt.

In dieses Bild passt, dass in der FinLab-Hauptversammlung erst einmal ausgeführt wurde, dass per Jahresende 2021 Wertkorrekturen auf Anteile an der Mikrokreditplattform Awamo (Vollabschreibung), auf Anteile an der Crowd-Finanzierungsplattform Invesdor (ehemals Kapilendo), auf den Lösungsanbieter für OnlineIdentifizierung und digitale Signatur per Smartphone Authada (Wertberichtigung um die Hälfte) und bei der Bitcoin- und GoldTauschbörse Vaultoro (Abschreibung auf den Investitionswert) vorgenommen wurden, welche im berichteten NAV per 31.12.2021 bereits verarbeitet sind.

Erst im Nachgang dazu (und überhaupt erstmals von FinLab) wurde über den erfolgreichen Exit bei der Fastbill aus dem letzten Oktober berichtet, wofür FinLab eine Cashkomponente (2,4 Mio. Euro) sowie Anteile am Übernehmer der Fastbill, der kanadischen Freshbooks erhielt. Bei der Heliad drängt sich dagegen der Eindruck auf, dass positive Entwicklungen besonders herausgestellt werden, negative Entwicklungen jedoch eher unter den Teppich gekehrt werden (wie beispielsweise der Einstieg bei der jüngst in Schwierigkeiten geratenen Celsius Networks im ersten Quartal 2022 zu glücklicherweise lediglich rund 1 Mio. Euro). Diese divergierende Informationspolitik dürfte mitverantwortlich dafür sein, dass sich die FinLab-Aktie zuletzt klar schwächer als die Heliad-Aktie entwickelte.