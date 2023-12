FinLab Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "FinLab":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Heliad-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 46. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,92 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Heliad-Aktie ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Heliad-Aktie aktuell bei 10,35 EUR. Aufgrund des aktuellen Aktienkurses von 9,7 EUR und einem Abstand von -6,28 Prozent wird die Aktie als "schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 10,21 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich hat die Heliad-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,67 Prozent erzielt, was 38,41 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -0,36 Prozent, und die Heliad-Aktie liegt aktuell 30,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.