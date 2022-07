FinLab Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Kurs der Aktie Finlab steht am 29.07.2022, 02:09 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 12.25 EUR. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Wie Finlab derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Finlab-Aktie ein Durchschnitt von 19,35 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,25 EUR (-36,69 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (13,17 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,99 Prozent), somit erhält die Finlab-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Finlab erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die negative Richtung. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Finlab. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -44,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Finlab damit 586,54 Prozent unter dem Durchschnitt (541,86 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 798,48 Prozent. Finlab liegt aktuell 843,17 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".