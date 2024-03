FinLab Aktie: Jetzt wird es konkret!

Bei Heliad wird derzeit keine Dividende ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,57 %) als niedriger einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 5,57 Prozentpunkten und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf die Heliad-Aktien wird nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten eingeschätzt, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend positiv. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen konnten nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heliad beträgt derzeit 25 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 62. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.