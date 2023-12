Filtronic löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Associated British Foods":

Der Aktienkurs von Filtronic hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,75 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -5,06 Prozent gefallen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +43,81 Prozent im Branchenvergleich für Filtronic. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von -9,25 Prozent im letzten Jahr, wobei Filtronic um 48 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Filtronic ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da zuletzt ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien zu Filtronic veröffentlicht wurden. Die Diskussionen haben sich insbesondere mit den positiven Themen rund um Filtronic beschäftigt und führen insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Analyse zufolge haben sich die Stimmung und der Buzz für Filtronic in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb Filtronic auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass Filtronic im Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 25 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung für Filtronic zur Folge hat. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 22,83 eine überverkaufte Situation, wodurch Filtronic auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Filtronic-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.