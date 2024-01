Filtronic Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Filtronic hat sich in den letzten Tagen um +16,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt und wird daher kurzfristig als "Gut" eingeschätzt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +37,25 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Filtronic eine Rendite von 54,96 Prozent erzielt, was mehr als 63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat die Filtronic eine sehr gute Performance gezeigt, mit einer Rendite von 57,04 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Filtronic liegt bei 85,71, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und ein "Gut" zur Folge hat. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Wer aktuell in die Aktie von Filtronic investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommunikationsausrüstung einen geringeren Ertrag in Höhe von 10,12 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.