Filtronic Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Filtronic-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 15,13 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 21,3 GBP liegt, was einer Abweichung von +40,78 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (17,66 GBP) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (+20,61 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte erhält die Filtronic-Aktie eine Bewertung von "Gut" in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Filtronic-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,96 Prozent erzielt, was eine Überperformance von 60,99 Prozent gegenüber dem Durchschnitt darstellt. Auch im Branchenvergleich mit "Kommunikationsausrüstung" liegt die Aktie mit einer Rendite von 57,73 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Filtronic-Aktie liegt bei 32 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 29,13, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Wochen, was die Einschätzung der Anleger weiter stützt.

Insgesamt wird die Filtronic-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des RSI und der Anleger-Stimmung mit einem "Gut"-Rating versehen.