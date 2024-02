Filtronic Aktie: Ruhe bewahren!

Der Aktienkurs von Filtronic hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 138,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche durchschnittlich um -8,41 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Filtronic im Branchenvergleich eine Outperformance von +146,55 Prozent erzielt hat. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -7,06 Prozent, wobei Filtronic um 145,2 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Filtronic ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Bewertung von Aktienkursen sollte nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger berücksichtigen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen nach Kommentaren zu Filtronic durchsucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Filtronic in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Gut".

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 116 liegt. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Filtronic 116,36 Euro zahlt, was 48 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert in der Branche. In der "Kommunikationsausrüstung"-Branche liegt der durchschnittliche KGV-Wert momentan bei 78, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Filtronic auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 10,62 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 10,62 %. Dies führt zur Einstufung der Dividende als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der im Mittel übliche Wert.