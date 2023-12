Filtronic Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Aktie von Filtronic wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet betrachtet, da das KGV mit 75,68 insgesamt 3 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommunikationsausrüstung", der 73,61 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen besonders positive Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Filtronic geführt. Das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung einbringt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Filtronic eine Performance von 38,75 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -6,53 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +45,28 Prozent im Branchenvergleich für Filtronic entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Filtronic mit -11,75 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert von -62,25 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Filtronic in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, weshalb Filtronic in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.