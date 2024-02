Filtronic Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Swatch Group":

Der Aktienkurs von Filtronic hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 138,14 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") eine Überperformance von 145,16 Prozent darstellt. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt (-7,02 Prozent) des Sektors. In der Branche "Kommunikationsausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -6,27 Prozent, wobei Filtronic aktuell um 144,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Filtronic derzeit bei 17,74 GBP verzeichnet. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 38 GBP aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +114,21 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 24,86 GBP schneidet Filtronic mit einer Differenz von +52,86 Prozent gut ab. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet daher ebenfalls "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bleiben neutral. Daher wird Filtronic in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Bei der Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -10,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Filtronic aktuell bei 0 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch unsere Analysten.

Insgesamt weist die Aktie von Filtronic sowohl starke Renditen als auch positive technische Signale auf, während das Sentiment und die Dividendenpolitik neutral bis schlecht bewertet werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.

