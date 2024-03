Filtronic Aktie: Alles kein Problem!

Die britische Firma Filtronic hat in Bezug auf ihre Dividendenrendite im Vergleich zur Branche "Kommunikationsausrüstung" eine Wert von 0 Prozent, was 10,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Redaktion die Aktie als unrentables Investment einstuft und eine "Schlecht"-Bewertung vergibt.

Ein weiterer Indikator, der zur Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI der letzten 7 Tage für die Filtronic-Aktie beträgt aktuell 45, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 54,17 ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Filtronic.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Filtronic mit 116,36 über dem Branchendurchschnitt von 83,23, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Auch in diesem Bereich erhält Filtronic daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmung in den sozialen Medien noch die Stärke der Diskussion weisen signifikante Unterschiede auf. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält Filtronic aufgrund der genannten Kriterien insgesamt ein "Neutral"-Rating.