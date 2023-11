Filo Mining Aktie: Das war ja klar …

Gemäß der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt genutzt werden, um den aktuellen Trend einer Aktie zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Filo-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 22,38 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter bei 18,16 CAD, was einem Unterschied von -18,86 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 20,3 CAD über dem aktuellen Schlusskurs von 18,16 CAD. Dies entspricht einem Unterschied von -10,54 Prozent und führt zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Filo-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Filo-Aktie beträgt 85, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt keine Überkauf- oder Überverkauf-Signale und wird daher als "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Filo beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -3,77 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung für Filo hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde jedoch in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für die Filo-Aktie gemessen, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser erhöhten Aktivität erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Filo-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating eingestuft.

Sollten Filo Mining Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Filo Mining jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Filo Mining-Analyse.

Filo Mining: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...