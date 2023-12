Filo Mining Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktie von Filo war in den letzten zwei Wochen eher neutral, mit überwiegend positiven Themen an fünf Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen im Fokus der Anleger befunden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Filo insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Aus der technischen Analyse ergibt sich für die Filo-Aktie ein Durchschnitt von 21,58 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 22,07 CAD, was einem Unterschied von +2,27 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt betrachtet, welcher aktuell bei 19,14 CAD liegt. Somit liegt der letzte Schlusskurs darüber, was eine Bewertung von "Gut" für Filo auf kurzfristigerer Basis ergibt. Die Aktie erhält somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Filo auf 7-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI bei 32,68 Punkten liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da der RSI überverkauft ist. Somit erhält Filo insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet Filo derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau, mit einem Unterschied von 3,83 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,83 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".