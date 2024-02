Filo Mining Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate Corp.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Filo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,69 ebenfalls als weder überkauft noch überverkauft einzustufen, was der Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Filo.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Filo-Aktie konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage beobachtet werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen in den sozialen Medien gesprochen wird. Alles in allem erhält Filo daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral", was eine Gesamtbewertung von "Neutral" ergibt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Filo im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,6 Prozentpunkte weniger als die im Durchschnitt üblichen 3,6 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

