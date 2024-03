Filo Mining Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse der Filo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,4 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,65 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +10,51 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (21,41 CAD) liegt mit einer Abweichung von +10,46 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Filo-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, und hier zeigt sich, dass die Aktie von Filo in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen erhielt. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Filo, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Schließlich zeigt sich bei der Dividende, dass Filo im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,57 %) eine niedrigere Ausschüttung von 0 % hat. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 3,57 Prozentpunkten.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Filo-Aktie, wobei die technische Analyse und das Anleger-Sentiment positiv bewertet werden, während die Dividende als negativ eingestuft wird.