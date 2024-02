Filo Mining Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Filo-Aktie liegt bei 52 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (58,55) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Filo haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral war, aber in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Filo mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3.5 Prozent und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.