Filo Mining Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Filo als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Filo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,04 und ein Wert für den RSI25 von 44,81, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Filo bei 22,28 CAD liegt, was einer Entfernung von +2,67 Prozent vom GD200 (21,7 CAD) entspricht. Aus charttechnischer Sicht ist dies daher ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 19,77 CAD, was einem Kursabstand von +12,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Signal für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie von Filo über einen längeren Zeitraum hinweg eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Filo-Aktie bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,57) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Filo-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt ist die Filo-Aktie laut der verschiedenen Analysen als "Neutral" oder "Schlecht" einzustufen, sowohl in Bezug auf den technischen Aspekt als auch auf die Dividendenpolitik.