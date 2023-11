Filo Mining Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Gemäß der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt genutzt werden, um den aktuellen Trend einer Aktie zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Filo-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 22,38 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter bei 18,16 CAD, was einem Unterschied von -18,86 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 20,3 CAD über dem aktuellen Schlusskurs von 18,16 CAD. Dies entspricht einem Unterschied von -10,54 Prozent und führt zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Filo-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Filo-Aktie beträgt 85, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt keine Überkauf- oder Überverkauf-Signale und wird daher als "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Filo beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -3,77 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung für Filo hat sich in den letzten Wochen kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde jedoch in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für die Filo-Aktie gemessen, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser erhöhten Aktivität erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Filo-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating eingestuft.