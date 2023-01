Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Tokio (ots/PRNewswire) -Früher, als es weder Computeranimation noch Tragseile gab, wie in Akira Kurosawas „Sieben Samurai", wurden japanische Actionfilme „Chambara" genannt und boomten weltweit.Der Film „TRAVERSE" ist eine neue Art von Film, der die Essenz der Actionfilme der 1970er-Jahre ohne Computeranimation oder Tragseile wieder aufleben lässt. Ein Publikum, das japanische Filme der damaligen Zeit mochte, und ein Publikum, das Action mit Substanz sehen möchte, kann sich an diesem Film auf unterschiedliche Weise erfreuen.Wenn man ihn als etwas Neues betrachtet, wird man den „wahren Wert" sehen, den dieser Film anstrebt.Die Hauptfigur ist ein echter Kampfsport-KaratekämpferIn diesem Film spielt ein professioneller Karate-Kampfsportexperte die Hauptrolle. Die realistische Handlung, die nur von einem echten Praktiker ausgeführt werden kann, ermöglicht es dem Publikum, eine „realistische" Aktion zu erleben, die einen Schlag auf den Gegner simuliert.Die Essenz der „Chambara"-FilmeIn den 1970er-Jahren drückten japanische Filme wie „Sieben Samurai" und „Zatoichi" den japanischen „A-Un"-Stil (Harmonisierung) der Handlung aus. Und in der Vergangenheit waren die japanischen Filme, denen gehuldigt wurde, „Chambara"-Filme, die „Japansein" zum Ausdruck brachten.ZusammefassungJun Takanashi, ein Karatekämpfer, lebte ein friedliches Leben mit seiner Journalistenfrau Aki. Sie hatten keine Kinder, aber sie adoptierten ein kleines Mädchen, Lina, und lebten als glückliche Familie.Eines Tages begeht Aki plötzlich Selbstmord.In seiner Verzweiflung gibt Jun seine geliebte Kunst des Karate auf. Rina ist ratlos, wie sie mit ihrem Vater umgehen soll, und die Kluft zwischen den beiden wird immer tiefer.Doch der Tod von Aki veranlasst die bösen Kräfte, sie unbarmherzig anzugreifen.Um Rina zu beschützen, setzt sich Jun für Karate ein, eine Kampfsportart, die er einst verdrängt hatte.Mit allen Arten von Kampfkünsten bekämpft Jun den unsichtbaren Feind mit seiner ganzen Macht.AmazonURL: https://www.amazon.de/-/en/Jun-Tabei/dp/B0B6YWYF27/ref=sr_1_1?crid=1TEA77JZ2FR1L&fbclid=IwAR1yoNU5cnoYi4NbF7hsh95r2UA5MQ2fiZar9TKM_C71lGObtXvztYedNKs&keywords=filmtraverse&qid=1673844380&s=instant-video&sprefix=movie+traverse%2Cinstant-video%2C348&sr=1-1Offizielle Websitehttps://www.traverse.mx/Trailer https://vimeo.com/manage/videos/647899767https://www.youtube.com/watch?v=VXr64JKlQ8oFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1984438/Traverse.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-film-traverse-in-dem-ein-echter-kampfsportler-die-hauptrolle-spielt-musste-seine-pr-veranstaltung-in-japan-wegen-covid-19-auf-halber-strecke-abbrechen-der-film-wird-jedoch-ab-dem-14-januar-von-amazon-deutschland-vertrieb-301728872.htmlPressekontakt:Yukiwo Toda,+81-810364271627Original-Content von: Movie "TRAVERSE" production committee, übermittelt durch news aktuell