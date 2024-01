Filament Health Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Filament Health liegt bei 60,25, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 67, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung zeigt sich überwiegend positiv gegenüber Filament Health. In den sozialen Medien gab es in den letzten Tagen hauptsächlich positive Diskussionen, ohne negative Kommentare. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Filament Health-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,0541 USD) weicht somit um -45,9 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt ein ähnliches Bild, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Filament Health in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung, da die Aufmerksamkeit der Anleger abnimmt.

Insgesamt erhält die Filament Health-Aktie daher aus verschiedenen Perspektiven ein "Schlecht"-Rating.