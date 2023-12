Filament Health Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Filament Health-Aktie wird derzeit unter Berücksichtigung verschiedener Parameter analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 0,1 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs mit 0,0571 USD einen Abstand von -42,9 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,11 USD führt zu einem "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -48,09 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 85,58 Punkten und deutet darauf hin, dass die Filament Health-Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung, da auch die Kommunikationsfrequenz leicht rückläufig war.

Die Anlegerstimmung hingegen zeigt sich positiver, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Diskussionen über Filament Health geführt wurden. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine differenzierte Bewertung der Filament Health-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments.